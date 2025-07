Milan, il Napoli pensa nuovamente a Musah: pronto il secondo tentativo

Il Napoli vuole bussare nuovamente alla porta del Milan per tentare di portare Yunus Musah in azzurro. Questa la situazione

Più di un mese fa era in atto la trattativa tra il Milan e il Napoli per la cessione di Yunus Musah. I partenopei volevano portare l’americano a Napoli per rafforzare il centrocampo di mister Conte.

Trattativa avviata

I Campioni d’Italia infatti devono assolutamente trovare un vice Anguissa per la prossima stagione. I due club erano arrivati molto vicini alla chiusura, con gli azzurri che avevano messo sul piatto tra i 20 e i 25 milioni di euro.

E poi saltata

Alla fine però è saltato tutto e il giocatore è rimasto in rossonero. Tuttavia il passaggio di Musah dal Milan al Napoli potrebbe essere stato solo rimandato.

Colpo di scena

Nei giorni scorsi è avvenuto un vertice a Ischia dove si è parlato del mercato azzurro. Durante l’incontro è emerso di nuovo il nome di Musah, con il Napoli convinto a fare un altro tentativo. Da parte sua il Milan non lo ritiene un giocatore incedibile.