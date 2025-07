Milan Femminile, si lavora in vista della nuova stagione

Iniziate le amichevoli della squadra di Coach Bakker, pronta a volare a Rangers dopo Dübendorf. Il comunicato del Milan...

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “È un periodo intenso per le rossonere: dopo primi giorni di lavoro, adesso anche le prime amichevoli; e parallelamente il sorteggio dei calendari della Women’s Cup e della Serie A Women. La squadra di Coach Bakker è in piena preparazione, tornata ad allenarsi e ora impegnata in alcuni preziosi test. Se il PUMA House of Football ha permesso di rivedersi, di riprendere la formazione di un gruppo forte e coeso, è sempre il campo a dare le risposte migliori”.

Due amichevoli fatte

“E così il viaggio dello scorso weekend a Dübendorf è servito per raccogliere dati già importanti. Le ragazze hanno affrontato il Norimberga (1-2) e lo Zurigo (0-1), Tra assenze – Arrigoni (frattura da stress del metatarso), Koivisto (lussazione acromion-claveare), la neo-arrivata Park (problema muscolare al retto femorale) – e una condizione generale ovviamente ancora da consolidare, Bakker ha preso appunti e apprezzato l’impegno del collettivo, aggiornato e non poco attraverso il calciomercato. Il progetto rossonero, appoggiato dalla società, mantiene i capisaldi dell’organico passato e al tempo stesso sta cambiando qualche pedina. Obiettivo: stare nella lotta per il vertice e competere per obiettivi ambiziosi”.

Il programma estivo

“Il programma estivo corre e veloce e sabato 2 agosto proporrà la prossima interessante amichevole, al Guzzi di Coccaglio col Rangers, alle 17.00 in diretta su AC Milan Official App e Milan TV. Poi resteranno Fiorentina e Chelsea, in attesa del via ufficiale: Milan-Sassuolo (weekend 23-24/08) ad aprire la Women’s Cup che andrà avanti fino a settembre, invece sarà Genoa-Milan (weekend 04-05/10) l’esordio in Serie A Women”.