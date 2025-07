Milan, si intravede la mano di Allegri: quattro gol al Liverpool

Il Milan ha battuto ieri pomeriggio il Liverpool con un sonoro 4-2. Bella prestazione dei rossoneri aldilà dei gol

Continua la tournée estiva del Milan in Asia. Ieri pomeriggio i rossoneri hanno battuto per 4-2 il Liverpool, mettendo in campo una buona prestazione.

I Diavoli hanno battuto i campioni d’Inghilterra grazie alla rete di Leao, Loftus-Cheek e alla doppietta di Okafor. Più che sul risultato l’attenzione era rivolta sulla prestazione degli uomini di mister Allegri.

I rossoneri hanno fatto una gara attenta, compatta e con la squadra corta. Il Milan è stato in grado di difendersi con ordine e ripartire in contropiede.

Proprio sulla vittoria del Milan la Gazzetta dello Sport di oggi ha titolato: “Il Milan ne dice 4”. Dopo due partite si comincia ad intravedere la mano di Allegri.