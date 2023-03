Orlando: “Il Napoli può vincere Scudetto e Champions assieme”

Il noto ex giocatore Massimo Orlando ha parlato del Milan e del Napoli in ottica Champions League. Le sue parole

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'ex calciatore Massimo Orlando che ha detto: " Al Napoli sta andando tutto bene, lo scorso anno anche il Milan sembrava una squadra ai vertici d'Europa e oggi fatica. Ma non ho molte parole da aggiungere su questa stagione. E' talmente un dominio che è imbarazzante. Spalletti credo abbia l'intenzione di fare il record di punti. A Napoli vincere lo Scudetto e provare la Champions, oltre a battere il record di punti è diverso rispetto ad altre big, che sono abituate a certi traguardi".

Anche Salvatore Aronica ha parlato di questo

“Il Napoli ha un organico con 18 titolari, è difficile individuarne uno. Osimhen e Kvaratskhelia sono in palla e sono in grado di determinare più di altri, ma penso anche a Zielinski, Kim. Ce ne sono tanti che possono sbloccare la gara. Il vantaggio del Milan è che conosce bene il Napoli. Avrà le giuste accortezze contro una squadra tra le più in forma d’Europa, poi ci sarà il discorso delle motivazioni, che sicuramente non mancheranno per i rossoneri. Il Napoli però è da prendere con le pinze”.