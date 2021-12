Milan, Padovan: “Gli azzurri stanno meglio dei rossoneri”

Nella settimana che porta al big match tra Milan e Napoli, Giancarlo Padovan ha voluto analizzare la situazione delle due squadre.

Domenica sera alle 20:45 a San Siro andrà in scena il big match tra Milan e Napoli. Le due squadre con il maggior numero di indisponibili nelle ultime settimane. Quelle che, tra le prime quattro, hanno perso più punti nelle precedenti cinque giornate. I rossoneri sono scivolati al secondo posto, ad un solo punto di distanza dai cugini nerazzurri. I partenopei occupano, addirittura, la quarta posizione, ma con una distanza di solamente quattro punti dalla squadra di Simone Inzaghi. A "Sky Sport24", Giancarlo Padovan ha voluto parlare della situazione delle due squadre in vista della gara.

Su Milan-Napoli : "Mi sembra che il Napoli stia un po' meglio. Il Milan è praticamente senza attaccanti, ha solo Ibrahimovic. E' vero che i rossoneri giocano con diversi trequartisti, ma mi pare che il Milan abbia qualche defezione in più. Il Napoli recupererà qualcuno. Il problema degli azzurri di Spalletti è soprattutto a centrocampo in questo momento".

Sugli indisponibili: "Le assenze del Milan sono più pesanti di quelle del Napoli. E' senza attacco, non ha alternative a Ibrahimovic. I rossoneri pagano tanto le indisponibilità in attacco e in difesa, con le assenze di Kjaer e Calabria che pesano tanto. Il terzino rossonero dà non solo un grande apporto difensivo ma anche offensivo".