Tra 7 giorni Milan-Napoli di Champions: le modalità d’ingresso a San Siro

“In vista della partita di andata dei Quarti di finale di UEFA Champions League tra Milan e Napoli, in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21.00, il Club rossonero comunica che, per l'accesso all'impianto, sono obbligatori: il possesso di un documento d'identità valido da esibire ai varchi di prefiltraggio; CRN Card (tessera fisica o ricevuta di acquisto); il biglietto pdf (stampato o esibito su smartphone); in modo da consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l'intestatario e l'effettivo utilizzatore. Si ricorda, inoltre, che i biglietti emessi per Milan vs Napoli non sono cedibili: non sarà quindi attivo il cambio nominativo”.