Milan: anche il Napoli sulle tracce del giovane terzino del Betis

La sessione invernale si avvicina, ed il Milan è a lavoro sotto traccia per portare a Stefano Pioli qualche innesto di qualità, in grado di aumentare le scelte da schierare in campo. I rossoneri sono a lavoro da diverso tempo per portare sotto al Duomo un terzino di livello che possa far rifiatare Theo Hernandez. Sullo stesso calciatore però, si è inserita anche un'altra società italiana: ovvero il Napoli. Uno degli obiettivi dei partenopei è Juan Miranda del Betis Siviglia. Con Mario Rui e Olivera infortunati, serve un rinforzo sulla fascia sinistra. Piace dunque l'esterno classe 2000, seguito da tempo anche dal Milan.