Milan, Musah è sempre più vicino: ma serve un altro sforzo

Continua il pressing alto del Milan sul Valencia per arrivare a Yunus Musah. Il centrocampista è ad oggi la priorità assoluta del club...

Continua il pressing alto del Milansul Valencia per arrivare a Yunus Musah. Il centrocampista è ad oggi la priorità assoluta del club meneghino, che vuole portarlo in rossonero per completare il reparto.