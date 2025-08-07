Il Milan accelera per Hojlund, inviati emissari a Manchester

L’opzione Hojlund per l’attacco del Milan comincia a prendere corpo in maniera concreta. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club rossonero avrebbe inviato alcuni intermediari a Manchester per sondare la fattibilità dell’operazione con lo United.
Una trattativa che può entrare nel vivo
Nel caso in cui il Manchester United dovesse aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, si potrebbe davvero entrare nel vivo della trattativa. Sono previste novità importanti entro il fine settimana.
Per quanto riguarda invece Vlahovic, continua a stuzzicare la dirigenza rossonera, ma rappresenta un’operazione molto più complessa. Per tentare l’assalto servirebbe attendere la fine di agosto, quando la Juventus potrebbe ammorbidire la propria posizione. Oltre a questo, c’è l’ostacolo dell’ingaggio elevato del serbo, che complica ulteriormente la trattativa.
Al contrario, la pista Hojlund – se lo United aprisse al prestito con diritto di riscatto – avrebbe margini per essere definita in tempi brevi, con la possibilità concreta di consegnare l’attaccante ad Allegri già per le prime sfide ufficiali.