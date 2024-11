Verso Monza-Milan: i convocati di Nesta, c’è anche Daniel Maldini

Al termine della rifinitura della vigilia di ieri, Mister Nesta ha convocato 23 calciatori per Monza-Milan, gara dell'undicesima giornata di Serie A 2024-25, in programma sabato 2 novembre alle 20.45 all'U-Power Stadium. I rossoneri vorranno conquistare i tre punti in trasferta, per spazzare via le critiche guadagnate nell'ultimo incontro di campionato, ovvero la gara contro il Napoli di Conte. Sarà una gara difficile per i meneghini che avranno difronte a loro il club brianzolo e l'ex Daniel Maldini.