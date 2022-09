Montella: “Scudetto? Milan solido e collaudato, ma attenzione al Napoli”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato in esclusiva Vincenzo Montella. Il tecnico italiano con un passato al Milan ora allena in Turchia all'Adana Demirspor ma non ha perso di vista il campionato italiano.

"Non immaginavo Juve e Inter potessero avere questi problemi ma c'è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche. E il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare molte sorprese. Chi mi piace di più? Il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca benissimo: Spalletti geniale come sempre. L'Atalanta darà fastidio a tutti. La Roma? Mi diverte molto. Mou ha creato un entusiasmo che ricorda quello dello scudetto del 2001. Quando a Roma si respira quell'aria può succedere di tutto. Sono curioso di vedere i progressi della Lazio , mentre sta deludendo la Fiorentina rispetto allo scorso anno quando aveva entusiasmato. Tra le medio piccole, complimenti all'Udinese e all'Empoli". Queste le parole alla Gazzetta dello Sport che ha intervistato in esclusiva Vincenzo Montella, tecnico italiano con un passato al Milan che ora allena in Turchia all'Adana Demirspor.