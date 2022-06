Milan, Geoffrey Moncada stregato dal talento di Adil Aouchiche

Il capo osservatore rossonero avrebbe messo nel mirino il giovane talento franco-algerino del Saint-Etienne.

Redazione Il Milanista

Gli ultimi colpi messi a segno danno ragione alla lungimiranza di Geoffrey Moncada. L'attuale capo scout del Milan ha scoperto Mbappé nel lontano 2011, quando Kylian aveva appena 12 anni. Tra le varie operazioni chiuse da Moncada al Milan figurano i nomi di Kalulu, Leao, Theo e Bennacer, tutti elementi chiave del Milan di Stefano Pioli.

L'ultimo nome finito sulla sua lista è quello di Adil Aouchiche, trequartista classe 2002 in forza al Saint-Etienne. Per i francesi la stagione si è chiusa nel modo peggiore: retrocessione in seconda divisione dopo quasi venti stagioni in Ligue 1. Nonostante la stagione fallimentare, a Moncada non è passato inosservato il talento di Aouchiche. Il giovane calciatore algerino avrebbe stregato il capo osservatore rossonero che sarebbe disposto a fare carte false per portarlo a Milano.

Il numero 17 dei biancoverdi è un profilo duttile: nasce trequartista ma può essere impiegato anche da centrale di centrocampo o da esterno di fascia. Un vero e proprio jolly. Abile palla al piede e nel dribbling nello stretto, può dare imprevedibilità al centrocampo di Pioli. Si è dimostrato molto bravo a mandare in gol i compagni, come confermano i quattro assist in campionato.

Cresciuto nelle giovanili del Paris-Saint Germain, il Saint-Etienne ha versato circa 6 milioni di euro per strapparlo ai parigini. In questa stagione ha totalizzato 35 presenze, spesso da subentrato, ma ha cominciato a trovare spazio in Ligue 1. I margini di miglioramento sembrano essere molto interessanti, specie per un calciatore che deve ancora compiere 20 anni. Ha il doppio passaporto, francese e algerino e nonostante la giovane età è già nel giro della nazionale transalpina, con cui conta 42 presenze - dall'U16 fino all'U20. Difficile immaginare che il calciatore possa restare in Ligue 2, anche vista la concorrenza dei tanti club europei su di lui. Tra questi, come detto, c'è anche il Milan. Non è da escludere che Moncada possa chiudere un'operazione in stile Adli, lasciando il calciatore in prestito un anno.