Milan, missione terzino sinistro: Tare spinge sull’acceleratore!

Il Milan è alla ricerca di un terzino sinistro che possa prendere il posto di Theo Hernandez. Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il club meneghino avrebbe avviato i contatti con il Brighton per Pervis Estupiñán.

Il profilo

Il 27enne ecuadoriano ha dimostrato la sua solidità difensiva, ma ha dato anche contributi importanti in attacco. È ideale per il gioco di mister Allegri per la sua velocità, la resistenza e la capacità di realizzare cross pericolosi.

Fattibilità

Le due società hanno avviato i primi contatti per comprendere la fattibilità dell’operazione. L’arrivo di Estupiñán infatti rappresenterebbe un incentivo significativo per il Milan di oggi e del domani. Il gioco di Allegri si fonda proprio su terzini robusti, in grado di contribuire in entrambe le fasi di gioco.

Sviluppi

Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere la fattibilità dell’operazione. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il Milan sarebbe pronto a presentare un’offerta audace per l’ecuadoriano.