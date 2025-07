Allegri sogna un Milan spettacolare: guardate che formazione!

Allegri vuole rinforzi importanti dal calciomercato del suo Milan per mettere in piedi una nuova formazione davvero molto forte

Allegri ha già iniziato a lavorare con la squadra, ma la rosa del Milan è evidentemente incompleta e ha sicuramente parecchio bisogno di innesti dal calciomercato. Per questo il direttore sportivo Tare è al lavoro su diversi fronti, per rinforzare praticamente ogni reparto della formazione del Milan.

E allora, come potrebbe veramente cambiare la formazione rossonera nei sogni di Allegri per la nuova stagione? Basandoci sulle ultime news di mercato, noi abbiamo provato a rispondere a questa domanda e ad anticipare quello che potrà essere l’11 titolare per il prossimo campionato. Andiamo dunque a scoprire questa formazione di seguito, con possibili titolari e riserve ruolo per ruolo.

Portiere e difesa: decisioni chiare

Portiere: Mike Maignan sarà ovviamente il titolare, ma anche uno dei leader indiscussi dell’intera rosa del Milan. Allegri ha fortemente voluto metterlo al centro del suo progetto tecnico. Il suo vice? Sarà il nuovo arrivato Pietro Terracciano, uno dei volti nuovi di questo calciomercato estivo rossonero.

Passando alla difesa – che sarà schierata a 4 – ci saranno novità grosse soprattutto sulle fasce. A destra, ad oggi, l’obiettivo numero uno è Guela Doué, mentre Marc Pubill è l’alternativa. A sinistra il nome caldo per il post-Theo Hernandez è quello di Fran Garcia del Real Madrid. Il pacchetto dei centrali al momento è confermato: Tomori, Pavlovic, Gabbia e Thiaw. In caso di partenza di qualcuno, allora il Milan penserà a un innesto anche al centro della difesa. Ma andiamo avanti con il centrocampo.

Milan, rivoluzione di mercato in mediana

Il centrocampo sarà uno dei reparti del Milan più rinnovati da questo calciomercato. Dato già l’addio a Reijnders, i rossoneri hanno puntato subito sull’esperienza e la qualità di Modric, ma anche su Samuele Ricci che sarà il nuovo regista di Allegri. Adesso l’obiettivo è una mezzala per completare il reparto.

Ovviamente quello di Jashari è il nome in cima alla lista di Tare. Oltre ai nuovi, si punterà poi su Fofana, Loftus-Cheek e Bondo. Musah invece rimane sul mercato, ma potrà anche rappresentare un jolly per Allegri in caso di permanenza a Milano. Attenzione però alle super novità anche per l’attacco rossonero.

Attacco Milan: un innesto e un colpaccio di calciomercato

Con ogni probabilità, saranno due i nuovi arrivi per completare il tridente offensivo del Milan della prossima stagione. Un innesto sulle fasce arriverà dopo che saranno usciti alcuni giocatori in esubero in quel ruolo (forse Chukwueze, sicuramente Okafor). In questo senso, ad Allegri non dispiacerebbe affatto tornare ad allenare Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool e alla ricerca di una nuova sistemazione in Serie A. Gli altri tre esterni invece sono intoccabili: Rafael Leao, Pulisic e Saelemaekers.

Il secondo acquisto invece rappresenterà il vero colpaccio estivo del Milan. Parliamo di un nuovo centravanti, richiesto a gran voce proprio da Allegri. Il tecnico rossonero sogna Dusan Vlahovic, in rotta con la Juventus. Un’altra ghiotta occasione di calciomercato che il Milan sta studiando, in attesa di approfittare del momento giusto per affondare. Tare comunque valuta anche altre piste alternative per non rimanere a mani vuote in caso di fumata nera per Vlahovic. L’altro attaccante di riferimento sarà chiaramente Santiago Gimenez. Insomma, una formazione davvero niente male, ma ora bisogna iniziare ad accelerare sul serio sul mercato per completare la rosa rossonera.