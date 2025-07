Milan, Morata-Como: il Galatasaray tiene in stallo l’operazione

Morata vuole il Como, accordi già chiusi tra Milan e club lariano, ma il Galatasaray lo blocca in attesa di Osimhen. Trattativa ferma.

La trattativa per portare Álvaro Morata al Como, che sembrava in dirittura d’arrivo qualche settimana fa, è invece completamente ferma. Per sbloccarla servirebbe che il Galatasaray, club turco in cui Morata si trova in prestito, interrompesse il prestito stesso e permettesse all’attaccante spagnolo di far ritorno al Milan. A quel punto, non ci sarebbero più ostacoli: Como e Milan hanno già trovato un accordo economico per il cartellino del giocatore a 9 milioni più bonus. Stesso discorso per le condizioni contrattuali, che Morata ha già concordato con il Como.

Il Gala vuole prima il sostituto: obiettivo Osimhen

A bloccare l’uscita di Morata è la mancanza di un sostituto. Il Galatasaray sta facendo di tutto per riportare Victor Osimhen in Turchia, ma la trattativa con il Napoli è complicata e, al momento, ferma.

Di conseguenza, anche l’affare Morata resta in stallo. Il giocatore, che vorrebbe lasciare il Gala e trasferirsi al Como alla corte di Fabregas, è al momento bloccato e ha già iniziato il ritiro con il club turco, in attesa di novità.