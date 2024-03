Milan, in giornata gli esami per Mike Maignan dopo il trauma di Praga

Il Milan passa il turno di Europa League, ma perde un pezzo importante in vista dei prossimi impegni di campionato. Parliamo di Mike Maignan

Il Milan passa il turno di Europa League , ma perde un pezzo importante in vista dei prossimi impegni di campionato. Parliamo di Mike Maignan. Il portiere francese ha subito una botta nel corso della sfida contro lo Slavia Praga ed ha dato forfait a metà primo tempo, lasciando la difesa dei pali a Marco Sportiello. Intercettato dalle telecamere di Sportitalia , Mike Maignan ha rassicurato sulle condizioni fisiche. All'uscita dalla mixed zone l'estremo difensore si è limitato a rispondere con un: "Bene" alla domanda sulle sue condizioni fisiche. I primi accertamenti parlano di un trauma contusivo, oggi sarà sottoposto agli esami del caso.

