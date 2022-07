Il Milan fa gli auguri a Mike Maignan: 27 candeline per il portierone [FOTO]

L'ex Lille si è infatti fatto notare come uno dei migliori interpreti del suo ruolo nel panorama internazionale e sta anche insidiando Lloris per una maglia da titolare al mondiale con la nazionale francese. SuperMaignan festeggia oggi 27 anni .

La società ha voluto fare gli auguri al portiere francese con un messaggio tramite il proprio account sui social network. Nella didascalia della foto si legge "Wishing you the magical day you deserve" - "Auguri per il tuo giorno magico che meriti di festeggiare".