Milan: Magic Mike strega tutti, è lui l’ MVP del mese di aprile

Mike Maignan è stato premiato dall'AIC, come miglior calciatore del campionato per quanto concerne il mese di aprile

Redazione Il Milanista

Mike Maignan è stato premiato dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori) come miglior calciatore del campionato per quanto concerne il mese di aprile. Le sue parate sono state determinanti, infatti il Milan ha subito solamente 2 gol nelle ultime 9 partite. È la prima volta che il premio viene assegnato ad un portiere, e nel comunicato dell'AIC si legge: "Maignan non può influenzare le partite toccando tanti palloni, dribblando tutti o segnando triplette, ma ha questi momenti dalla sua parte. Ad aprile ha fatto solo undici parate in cinque partite, ma quattro di queste sono state come un gol".

Mike Maignan è davvero l’arma in più del Milan di Stefano Pioli e nessuna statistica serve a confermare quella che è l’impressione raccolta dai tifosi rossoneri. Certo però che alcuni dati possono davvero fornire l’idea del grande acquisto estivo della società che non ha fatto rimpiangere il partente Gigio Donnarumma. Tuttosport invece, quantifica addirittura in 22 punti il bottino “personale” del francese, che grazie alle sue parate avrebbe praticamente portato da solo la squadra in zona Champions League. I suoi miracoli valgono come i gol dei bomber che al Milan sono mancati, senza per questo vedere ridimensionati gli obiettivi stagionali.

Tutti ricordano però anche l'assist al bacio per il compagno Rafael Leao contro la Sampdoria. Lancio chilometrico per Leao e gol. Stefano Pioli si era espresso così su di lui: “Noi abbiamo un portiere che sa come giocare coi piedi, il che è una risorsa nel calcio moderno, dove il pressing rende più difficile avviare l’azione”.