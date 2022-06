Inizia la sfida per eleggere la giocata rossonera più bella della stagione

“Intuizioni, invenzioni, passaggi decisivi. Si festeggia per il gol ma spesso il gol è segnato grazie alla giocata di un compagno in grado di permettere e semplificare la via per andare a rete. Gli assist hanno fascino e importanza, i rossoneri ne hanno collezionati tanti e diversi: ora è il momento di scegliere il migliore della stagione 2021/22. Partono in sedici, da votare attraverso i social ufficiali AC Milan, ne rimarrà solo uno. Ecco il tabellone dettagliato degli Ottavi di finale”.