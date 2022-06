Milan, Messias è destinato a restare, il riscatto è ad un passo: le cifre

Se ne parla già da qualche giorno e a breve dovrebbe diventare ufficiale. Il riscatto di Junior Messias è a un passo , lo conferma questa mattina LaGazzettaDelloSport. Il brasiliano è pronto a continuare la sua avventura con i rossoneri dopo lo Scudetto vinto al termine di una stagione di luci e ombre. Non sempre infatti il numero 30 rossonero è stato un fattore chiave delle vittorie rossonere ma la voglia di andare avanti insieme c'è. Maldini e Massara eserciteranno la clausola per il diritto di riscatto dal Crotone . I rossoblù detengono ancora la proprietà del cartellino del giocatore ma hanno tutti gli interessi a trovare l'accordo con il Milan.

La squadra calabrese è infatti reduce da una stagione fallimentare. Il campionato di Serie B dei rossoblu si è infatti concluso con una retrocessione in Serie C. I calabresi solo due anni fa erano iscritti al campionato della massima serie e ora si trovano costretti a rifondare e a ripartire. Ecco perché il Milan chiuderà l'operazione del riscatto a cifre addirittura più contenute rispetto a quelle pattuite la scorsa estate. Dopo il prestito oneroso di 2,5 milioni, il Milan verserà nelle casse del Crotone altri 3,5 milioni di euro e non 5,5 milioni come da accordi presi; operazione con sconto di due milioni per il Club di Via Aldo Rossi.