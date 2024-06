Milan, quanti nomi stranieri che circolano: mercato interno bistrattato…

La dirigenza rossonera sta dimostrando ancora una volta di non apprezzare il made in Italy. Nell'undici che potrebbe essere titolare in vista della prossima stagione, l'unico italiano sarà Davide Calabria. Per gli altri azzurri, infatti, sarà solo panchina. Pochi gli italiani all'interno della rosa rossonera a dire il vero. Tommaso Pobega, Marco Sportiello, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia e forse Lorenzo Colombo se dovesse rimanere a Milanello. 5 italiani a fronte dei 24 o 25 giocatori che comporranno la rosa.