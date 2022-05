Milan fitti contatti con Mendes: avanti con Leao, occhio a Sanches

A casa Milanello è ora di progettare il futuro. Il Ds Massara si muove da tempo per progettare il nuovo Milan.

A casa Milanello è ora di progettare il futuro. Il Ds Massara e Maldini stando alle ultime indiscrezioni, si muovono da tempo per progettare il nuovo Milan. Tra i temi più caldi degli ultimi giorni è senza dubbio il rinnovo del talento rossonero Rafael Leao. La società milanese è pronta ad assecondare le richieste del lusitano per ciò che riguarda il rinnovo del contratto dopo aver presentato la prima offerta di rinnovo da 4.5 milioni di euro, rispedita al mittente. Lo scrive 'MilanNews.it', che fa il punto della situazione sul futuro dell'attaccante portoghese e non solo: "Recentemente il suo agente Jorge Mendes ha ricevuto delle proposte allettanti ma non sono sufficienti per far vacillare Maldini e Massara, che hanno tutta l’intenzione di trattenerlo ancora per diversi anni.