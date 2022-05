Milan: addio certo dell’ex Bodo, sorridono le casse rossonere

Si chiude l'esperienza rossonera di Hauge, che continuerà a giocare all' estero con la maglia dell'’Eintracht Francoforte.

Si chiude definitivamente l’avventura di Jens-Petter Hauge con la maglia rossonera. In prestito all’estero per tutto l’arco della stagione che ormai si è chiusa, ha raggiunto determinati traguardi con il suo attuale club ed ecco che scatta il rinnovo automatico. Al momento il trasferimento era soltanto in prestito, adesso andrà via a titolo definitivo. Hauge in realtà non ha mai del tutto soddisfatto le richieste di Stefano Pioli ed ecco perché in questa stagione si è preferito mandarlo a giocare in prestito all’estero. Una scelta azzardata ma che frutterà al Milan una plusvalenza niente male.