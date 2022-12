Milan, Massara e Maldini mettono gli occhi su due neroverdi

A meno da un mese dall'apertura della sessione invernale di mercato Maldini e Massara iniziano a monitorare diversi nomi in ottica futura. Molti sono i profili sondati dai due dirigenti rossoneri, la maggior parte provengono dall'Europa. Ma negli ultimi giorni si è iniziato a parlare anche di un nome "italiano".

Il giocatore preso in esamina è Armand Laurentiè, esterno offensivo del Sassuolo. Il 24enne ha messo insieme 2 gol e 3 assist nelle 9 presenze collezionate in Serie A finora.

Secondo quanto rivelato da Radio Punto Uno, nella corsa al francese ex Lorient c’è anche il Napoli. Il Sassuolo nell’immediato punta a trattenere Laurentié, ogni discorso per una eventuale cessione è rimandato al calciomercato estivo. Per avviare una trattativa con l’amministratore delegato Giovanni Carnevali servirà un’offerta da 20-25 milioni di euro.