Milan, Massara e Maldini in Belgio: e intanto per Sanches sono ore calde

Nella mattinata il volo con a bordo Paolo Maldini e Frederic Massara è atterrato all'aeroporto di Bruges. I due dirigenti rossoneri sono volati in Belgio per incontrare i dirigenti belga per provare a chiudere l'acquisto di Charles De Ketelaere. La cifra messa sul piatto dalla società meneghina è di 30 milioni di euro più 5 di bonus. Mentre al calciatore è stato offerto un quinquennale da 2 milioni di euro più bonus. Si respira un cauto ottimismo sulla riuscita della trattativa.

L'eventuale arrivo di Renato Sanches a Milanello sarebbe fondamentale per la formazione allenata da Stefano Pioli, che ha ancora necessità di sostituire Franck Kessie. Per caratteristiche, il portoghese sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo del Milan. Dinamico, tecnico, grintoso e con il vizio dell'inserimento vincente: il classe 1997 del Lille - con cui andrà in scadenza di contratto nel giro di un anno - presenta l'identikit del centrocampista moderno, duttile e con ancora margini di miglioramento da esplorare. Il Milan inoltre avrebbe già trovato l'accordo con il Club francese per una cifra contenuta: circa 10 milioni di euro. Che nel calcio di oggi sono relativamente pochi per un giocatore sì in scadenza, ma pur sempre della qualità del portoghese.