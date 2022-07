Milan: sfida a Juve ed Empoli per Mancini, il “nuovo Ibra”.

Come scrive La Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno messo gli occhi su Tommaso Mancini , attaccante classe 2004 del Vicenza che, per statura (1.90) e caratteristiche, qualcuno inizia ad associare al nuovo Zlatan. Sul ragazzo vi è una forte concorrezza: fra cui anche quella di Juventus ed Empoli. A decidere la sua prossima destinazione alla fine dovrebbe essere lo stesso giocatore che a breve diventerà maggiorenne.

Centravanti di peso e di sostanza – più di 70 gol con le giovanili biancorosse –, Mancini nell’ultima stagione ha giocato 15 partite tra Serie B e Coppa Italia, alternandosi tra club e Nazionali giovanili: tra Under 15 e Under 19 azzurre ha segnato 14 gol in28 presenze, si è guadagnato la convocazione del c.t. RobertoMancini per lo stage “allargato” di Coverciano dello scorso maggio e ha partecipato agli ultimi Giochi del Mediterraneo, dove lui e i compagni si sono arresi alla Francia in finale.

Il Vicenza valuta il giocatore circa 3 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe aiutare le pretendenti. Piste tutte possibili, ma con prospettive differenti: nella Juventus si aprirebbero le porte dell’Under 23, mentre nel Milan Mancini giocherebbe nella Primavera di Ignazio Abate (un altro rossonero in panchina, dopo Cristian Brocchi al Vicenza). Categoria “di partenza” che sarebbe la stessa anche per l’opzione Empoli: in Toscana, però, il salto in prima squadra potrebbe materializzarsi più velocemente che in rossonero.