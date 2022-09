Milan, pronto il rinnovo per una nuova promessa della Primavera

Maldini e Massara hanno tutta l’intenzione di blindare un altro talento rossonero, attualmente non militante in Prima Squadra ma che già è un protagonista assoluto nella formazione Primavera .

Si tratta di Andrei Coubis, talento romeno che sta facendo vedere grandi cose con l’ Under 19 rossonera. A riferirlo è il giornalista di mercato Nicolò Schira . C’è stato un assolto al giocatore quest’estate. Diversi club hanno tentato di strapparlo al Milan , ma è stato fatto grosso muro con il rifiuto di tutte le offerte. Il romeno potrebbe presto diventare un pezzo pregiato per Stefano Pioli.

Nicolò Schira riporta la notizia in esclusiva. Il Milan è in trattativa avanzata per rinnovare il contratto di Andrei Coubis. Per il classe 2003 è previsto un prolungamento sino al 2027. Insomma, pare che il progetto sul giovane sia a lungo termine. Si è messo in mostra al meglio la scorso anno. Quest’anno ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Suo il gol del vantaggio nella sfida di Youth League contro il Salisburgo.