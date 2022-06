Milan, stanziato il budget per il mercato: i rossoneri fanno sul serio!

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul budget a disposizione dei rossoneri ed gli obiettivi di mercato

Redazione Il Milanista

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul budget a disposizione dei rossoneri ed gli obiettivi di mercato. Si preannuncia un'estate infuocata, soprattutto per merito del Milan che, con il nuovo fondo RedBird, vuol fare la voce grossa e permettere a Pioli di avere una rosa sempre più competitiva e qualitativamente top anche in ambito europeo. Perché il diavolo non può adesso accontentarsi dello Scudetto, si vuol tornare a far parlare di se anche in Europa. Dopo uno Scudetto vinto contro ogni pronostico grazie ad una rosa giovane e vogliosa, ora si vuol cercare di alzare il tasso qualitativo del gruppo per ambire a traguardi più importanti.

Per farlo bisogna investire economicamente e su questo Gerry Cardinale, CEO di RedBird Capital, non si è mai nascosto: vuole riportare in alto il Milan. Tante le trattative in corso, sia in entrata che in uscita, al momento però ancora nulla di ufficiale. Maldini e Massara vogliono fare le cose per bene, cercando di sfruttare quelle opportunità che il mercato offrirà, ma ovviamente senza strafare. Questa mattina, sulla rosea è apparso un approfondimento sulla disponibilità economica del Milan in questa sessione estiva di mercato. La società ha stanziato un budget di circa 100 milioni di euro.

I primi 45 milioni potrebbero essere destinati nelle casse di un club di Ligue 1, ovviamente si tratta del Lille. Potete benissimo immaginare il perché: dai francesi potrebbero arrivare sia Renato Sanches (molto vicino all’accordo) che Botman. Per il centrocampista portoghese si cerca di chiudere sui 15 milioni, più difficile per il difensore portoghese che non si muoverà a meno di 30 milioni. Per il reparto offensivo non si molla Noa Lang del Club Bruges, per il quale servono circa 20-25 milioni di euro. Il sogno Zaniolo invece, si complica con il passare dei giorni, con la Roma che valuta il cartellino del ragazzo ben 50-60 milioni di euro.