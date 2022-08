Milan, la dirigenza lavora per trovare una sistemazione agli esuberi

Il calciomercato del Milan non si è ancora concluso. Stefano Pioli, aspetta rinforzi sia in difesa che a centrocampo.

Redazione Il Milanista

Nei prossimi giorni le trattative che portano a Raphael Onyedika, del Midtjylland, e Diallo del Psg possono davvero decollare. Per il mediano nigeriano serve una cifra inferiore ai dieci milioni di euro; per il centrale, che può giocare anche come terzino sinistro, i rossoneri sperano di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. I francesi non hanno ancora aperto a questo tipo di trasferimento ma il tempo è dalla parte del Milan, soprattutto se il Psg dovesse davvero mettere le mani su Milan Skriniar.

Ma il calciomercato del Milan è vivo anche in uscita. Matteo Gabbia potrebbe lasciare Milanello con l’arrivo di un nuovo centrale anche se non è da escludere, che alla fine a dire addio sia Ballo-Touré che ha mercato in Francia e in Turchia.

Con le valigie in mano c’è soprattutto Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, tornato a Milano la passata stagione, ha deluso ampiamente le attese ed è pronto a salutare nuovamente. Il Milan lo ha prelevato in prestito biennale: sciogliere il contratto non appare un problema ma gli agenti dell’ex Napoli devono prima trovare una squadra. Si è parlato tanto di Valencia e Marsiglia ma i due club hanno optato per altre soluzione. Alla finestra c’è il Galatasaray ma anche alcuni club inglesi.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, Bakayoko è finito nel mirino del Nottingham Forest, che dopo aver preso Freuler vuole continuare a pescare in Italia. Oggi il francese non appare molto convinto della destinazione e lo stipendio importante potrebbe rappresentare un problema per gli inglesi.