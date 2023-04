Milan, cercasi attaccante: la nuova soluzione milita in Ligue 1

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di un attaccante che possa garantirgli un rendimento importante in termini realizzativi. L'attuale centravanti dei rossoneri Olivier Giroud continua a rispondere presente sul campo, ma ha bisogno di rifiatare senza lasciare un vuoto immenso nel proprio reparto. Le alternative ad oggi non danno garanzie. Ante Rebic e Divock Origi non convincono e tutte le volte che sono stati chiamati in causa non hanno saputo rispondere presente. La loro permanenza a Milano per la prossima stagione è incerta e non sarebbe una sorpresa nel caso in cui la dirigenza dovesse decidere di lasciarli partire.