Milan, non si sblocca la trattativa! La conferma di Marchetti: “È singolare”

È alquanto incredibile ciò che succedendo nella dirigenza rossonera. Una situazione così forse nessuno l'avrebbe mai predetta . Eppure sorprende - e non poco - il fatto che siamo alla mattina del 30 giugno e ancora non siano arrivati aggiornamenti sul rinnovo di Frederic Massara e Paolo Maldini. I due capi che hanno creato il Milan, questo Milan, con colpi di grande esperienza (Kjaer, Giroud ma soprattutto Ibrahimovic) uniti a calciatori molto giovani ed estremamente talentuosi (Rafael Leao è la stella più luminosa, ma anche Tomori e Theo Hernandez su tutti). Ecco, com'è possibile che ad oggi non siano stati ancora rinnovati i loro contratti?

Ciò che sorprende più di tutti però è il comportamento adottato dal nuovo numero uno meneghino , Gerry Cardinale. Prima belle parole e un confronto immediato con lo stesso Paolo Maldini, accompagnato dall'ottima recensione dello stesso. E poi? Più nulla, il deserto più totale. E, arrivati a questo punto, non possono non sorprendere i mancati acquisti dei due obiettivi di mercato più luccicanti: Renato Sanches e Sven Botman. Son stati tanto corteggiati, tanto decantati e sul più bello più nulla. Quel che è sicuro è che il Diavolo, così facendo, ha contribuito a rovinare la sua immagine , esplosa dopo il successo dell'ultimo Scudetto.

A conferma di questa paradossale e alquanto sconvolgente situazione di mercato, sono arrivate le parole del giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Questo il suo pensiero sul delicatissimo scenario che sta attraverso il mondo rossonero: "Quello che è successo finora è piuttosto singolare, anche perché noi al rinnovo ci crediamo. La firma arriverà, le posizioni di Maldini e Massara non sono mai state in discussione. I due dirigenti hanno continuato a lavorare come se nulla fosse, non sono rimasti fermi sul mercato. Ciò che sconvolge è che una società che ha appena vinto il campionato non ha ancora fatto firmare il rinnovo quando manca un solo giorno al termine. Tutto questo è singolare." I tifosi però sperano davvero che quest'oggi possa essere il giorno del lieto finale a questa telenovela interminabile.