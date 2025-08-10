Milan, debutta oggi Modric: esordio dal 1’ minuto contro il Chelsea
Home > Ultime notizie

Milan, debutta oggi Modric: esordio dal 1’ minuto contro il Chelsea

Edoardo Pettinelli
MILANO
10 Agosto, 10:16
Modric, centrocampista Milan
Oggi pomeriggio Luka Modric farà il suo esordio con la maglia del Milan. Sarà in campo dal primo minuto contro il Chelsea

Oggi pomeriggio il Milan sarà impegnato nell’ultima amichevole estiva. Alle 16 ore italiane i rossoneri scenderanno in campo a Londra contro il Chelsea.

Oggi farà il suo debutto in campo Luka Modric, che verrà schierato come mezzala sinistra con Ricci regista davanti alla difesa e Fofana come mezzala destra.

Mister Allegri darà spazio a chi non ha giocato ieri contro il Leeds o a chi in generale ha messo pochi minuti nelle gambe. Vediamo di seguito le probabili formazioni della partita:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Dutu, Tomori, F.Terracciano; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 10 Agosto, 15:20
LIVE Chelsea-Milan 4-1: finisce con una sconfitta l’ultima amichevole dei rossoneri
Seguiamo assieme il live di Chelsea vs Milan, partita amichevole in questa pre season. Alle ore 16 si parte
Matteo Benedetti - 10 Agosto, 14:50
Chelsea-Milan: ecco le formazioni ufficiali dell’amichevole!
Stefania Palminteri - 10 Agosto, 11:58
Milan, trattativa vicino alla chiusura per Athekame: quando arriva
Lorenzo Focolari - 10 Agosto, 11:25
Milan, lo United si è convinto ma Hojlund no: le ultime sull’attaccante
Riccardo Focolari - 10 Agosto, 10:52
Milan, la dirigenza riflette: ecco quanto serve per Leoni e Comuzzo
Edoardo Benedetti - 10 Agosto, 09:41
Ordine: “Cessione Thiaw capolavoro economico, ma se il Milan cambia…”
Stefania Palminteri - 10 Agosto, 09:08
Milan, priorità trovare un difensore centrale: tre piste in Italia
x