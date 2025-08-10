Milan, debutta oggi Modric: esordio dal 1’ minuto contro il Chelsea

Oggi pomeriggio il Milan sarà impegnato nell’ultima amichevole estiva. Alle 16 ore italiane i rossoneri scenderanno in campo a Londra contro il Chelsea.
Oggi farà il suo debutto in campo Luka Modric, che verrà schierato come mezzala sinistra con Ricci regista davanti alla difesa e Fofana come mezzala destra.
Mister Allegri darà spazio a chi non ha giocato ieri contro il Leeds o a chi in generale ha messo pochi minuti nelle gambe. Vediamo di seguito le probabili formazioni della partita:
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Dutu, Tomori, F.Terracciano; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.