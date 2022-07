La nuova maglia del Manchester City è “Inspired by Milan” [VIDEO]

La nuova seconda maglia dei Citizens è un omaggio al Milan come riporta lo slogan "Inspired by Milan, made in Manchester"

In questo momento della stagione, è tempo di scoprire le nuove maglie. Non quelle casalinghe che sono state già tutte annunciate, bensì le maglie da trasferta e le terze maglie che le varie squadre stanno annunciando in questi giorni. Tra le varie squadre che hanno presentato la maglia c'è un club di Premier League che ha omaggiato - e non è la prima volta - il Milan con una maglia a strisce rossonere.

Stiamo parlando del Manchester City che oggi ha ufficializzato la sua seconda maglia, realizzata da Puma, per la stagione 2022/2023. Presenta delle strisce rossonere in diagonale e lo slogan della campagna è "Inspired by Milan, made in Manchester". Nel video i protagonisti affermano che la divisa è ispirata al Milan, al buon gusto italiano e alla squadra rossonera dal quale hanno tratto ispirazione.

Il Manchester City ha già vestito di rossonero nella sua storia. Tutto nacque al termine della stagione 1967/1968, quando il Diavolo vinse lo Scudetto e la Coppa della Coppe. La dirigenza del club inglese rimase impressionata dalla squadra italiana e decise di imitarne il kit. Nella finale di FA Cup vinta nel 1969 indossarono proprio quei colori.

I Citizens hanno indossato per l’ultima volta la maglia rossonera nell’annata 2011/2012, quella in cui tornarono a vincere la Premier League a distanza di 44 anni dall’ultima volta. La squadra era allenata da Roberto Mancini e in organico c’era pure Mario Balotelli. Adesso ritornano i colori del Milan che nella sua storia ha conquistato sette Champions League, una coppa che il Manchester City non è mai riuscita a vincere nonostante gli investimenti importanti degli ultimi dieci anni. Un omaggio al Milan da parte di una squadra che sogna di avvicinarsi ad un grande traguardo. Magari questi colori addosso possono portare fortuna alla squadra allenata da Pep Guardiola e al nuovo grande acquisto estivo Haaland.