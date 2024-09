Milan, Malick Thiaw out anche in Champions: non ci sarà domani

Per la sfida contro il Liverpool in programma domani sera alle ore 21:00, Paulo Fonseca dovrà far a meno di Malick Thiaw...

Stefania Palminteri Redattore 16 settembre - 11:18

Per la sfida contro il Liverpool in programma domani sera alle ore 21:00, Paulo Fonseca dovrà far a meno di Malick Thiaw. Anche ieri il centrale difensivo non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato sui campi di Milanello.

Il difensore sta recuperando da una distorsione alla caviglia, non sarà quindi a disposizione la gara di Champions League. Il tedesco spera di poter rientrare per il derby contro l'Inter in programma domenica sera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Nel frattempo contro il Venezia sono scesi in campo Pavlovic e Matteo Gabbia, che hanno arginato bene le avanzate venete.