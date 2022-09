Milan, Maldini e il triplo colpo last minute: non cambia la strategia

Thiaw, Vranckx e Dest, il triplo colpo di Maldini conferma la strategia del Milan degli ultimi anni: giovani e di grande prospettiva

Redazione Il Milanista

Un finale inatteso per il Milan, con Maldini che è riuscito ad acquistare nei ruoli che servivano. Non solo, ha anche regalato a Stefano Pioli un rimpiazzo di Florenzi, alle prese con un infortunio che potrebbe tenere l'ex Roma molto tempo lontano dal campo. Un Milan con risorse tutt'altro che infinite ma brava a dettare legge avvalendosi del prestito e di colpi in prospettiva. In pieno stile Milan. Poi certo l'investimento c'è stato e anche molto importante. I 35 milioni per De Ketelaere raccontano di una società che crede molto nel belga e che ha adeguato il resto delle operazioni pur di arrivare al giovane 2001.

Tante le fasi di stallo nella campagna acquisti rossonera. Dal doppio affare sfumato con il Lille per Botman e Sanches, a valutazioni di profili più esperti con cui poi non si è fatto più nulla. Nonostante il passaggio da Elliott a Redbird, il triplo colpo last minute della dirigenza rossonera conferma la strategia degli ultimi anni. Tre nuovi arrivi - quattro se si aggiunge CDK - di cui il più vecchio compirà 22 anni il prossimo novembre (Dest).

Malick Thiaw è stato il primo della serie dei colpi last minute a legarsi al Milan. La trattativa con lo Schalke 04 è proseguita anche durante Milan-Bologna, quando al termine della sfida lo stesso Pioli ha confermato l'operazione. L'ha spuntata lui rispetto a Tanganga, Diallo e ai vari profili più esperti valutati dal Milan. Un calciatore giovane, classe 2001, di 194cm con già esperienza nel giro delle giovanili della nazionale tedesca. I rossoneri si sono convinti a versare nelle tasche della squadra di Gelsenkirchen circa 6 milioni di euro.

Aster Vrancx è il calciatore più giovane di questa sessione rossonera. Classe 2002, compirà 20 anni il prossimo 4 ottobre. Serviva un mediano e ne è arrivato uno di grandi prospettive. Forte fisicamente e dotato di un'ottima capacità in fase di interdizione, senza rinunciare ad una buona tecnica di base. Sergiño Dest ha bisogno meno di presentazioni, visto il suo passato tra Ajax e Barcellona. Un colpo inaspettato di una grande squadra che si è coperta le spalle per l'infortunio di Florenzi. La buona notizia per il Milan è che Dest può anche essere adattato per giocare a sinistra, qualora ce ne fosse mai bisogno per far rifiatare Theo Hernandez.