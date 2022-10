Milan, Maldini sul rinnovo di Leao: “L’ideale sarebbe…”

Le parole di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport in merito al rinnovo del numero 17 rossonero Rafael Leao

"Il rinnovo di Rafa? Vorremmo farlo prima del Mondiale. Anzi volevamo farlo un anno fa e poi sei mesi fa. Però ci devono essere le condizioni per procedere. L’idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà». Queste le parole di Paolo Maldini per la Gazzetta dello Sport legate al rinnovo di Rafael Leao.