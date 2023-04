Milan, per l’estate la priorità assoluta sono i due vice: spuntano i nomi

La dirigenza rossonero composta da Maldini e Massara è alla ricerca di talenti sparsi per il mondo che possano apportare al gruppo di Pioli maggiore qualità. Il duo meneghino ci ha abituato nel corso degli anni ad ingaggiare giovani calciatori talentuosi, con la speranza che possano esplodere definitivamente. Il Milan dovrà puntellare alcune zone del campo per essere tranquilli in caso di turnover o di infortuni. Senza alcun dubbio Maldini e Massara dovranno prelevare dal mercato un vice Theo Hernandez. Il francese sta disputando quasi tutte le gare in programma, ma in caso di un suo forfait a prendere la corsia di sinistra è Ballo-Tourè. Il calciatore è arrivato a sorpresa dal Monaco nell’estate 2021, il senegalese ha avuto poche occasioni. Non sembra essere un giocatore da Milan e, salvo stravolgimenti, verrà venduto nella prossima finestra estiva del calciomercato. Il Milan avrebbe individuato un vice Theo nel nome di Fabiano Parisi dell'Empoli. L'operazione resta comunque molto difficile, dato che la società chiede almeno 15 milioni di euro.