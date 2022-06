Milan: giorni caldi per il rinnovo di Maldini e Massara

Sono giorni caldi per il Milan. Oggi è iniziata una settimana importante per i rossoneri, che sono in attesa delle firme di Maldini e Massara

Redazione Il Milanista

Sono giorni caldi per il Milan. Oggi è iniziata una settimana importante per i colori rossoneri, che sono in attesa delle firme di Paolo Maldini e Frederic Massara.

L’annuncio ufficiale dei rinnovi dei due dirigenti sono certamente le notizie più attese ma nelle prossime ore si premerà il piede sull’acceleratore per portare a casa altri obiettivi. Stefano Pioli ha bisogno di rinforzi per riuscire a difendere lo Scudetto. Le altre società si sono mosse sul mercato aggiudicandosi nomi molto interessanti i quali potranno dare filo da torcere alla società meneghina.

Ad oggi, l’unico volto nuovo al raduno di giorno 4 luglio, a Milanello, sarà Adli. Il francese per la prima volta varcherà i cancelli del centro sportivo di Carnago e si metterà a disposizione del mister campione d’Italia.

Sono le ore però anche di Divock Origi, ex centravanti dei Reds. Origi era atteso in città subito dopo la finale di Champions League, tra Liverpool e Real Madrid, ma un guaio fisico lo ha portato a rimandare tutto. Il campione belga, che si sta allenando nel suo paese, ha voglia di presentarsi alle visite mediche alla perfezione. L’accordo tra le parti, a poco meno di 4 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, è stato raggiunto da tempo. I quotidiani in edicola stamani confermano quanto scritto: Origi sarà a Milano nelle prossime ore (è atteso entro la serata) e poi domani si sottoporrà ai controlli medici di rito prima di mettere nero su bianco.

Di fatto, l’ormai ex Liverpool, sarà il primo acquisto del Milan campione d’Italia, che poi dovrà guardarsi attorno per sostituire Romagnoli e Kessie, oltre che per prendere un giocatore che permetta il salto di qualità sulla trequarti.