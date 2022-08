Milan, Maldini fa infuriare Lotito: vuole soffiarlo ai biancocelesti

Paolo Maldini a soffiare un obiettivo dei biancocelesti, da tempo sulla lista di Lotito, per portarlo a Milano: i dettagli

Redazione Il Milanista

Il Milan continua a cercare il sostituto di Frank Kessié. Il rientro dal prestito al Torino di Tommaso Pobega ha rimpiazzato solo numericamente la partenza dell'ivoriano. Paolo Maldini vorrebbe regalare a Stefano Pioli un calciatore giovane, di qualità e di prospettiva da inserire nella rosa a disposizione dell'allenatore rossonero. Tra i vari nomi la lista comincia ad infittirsi e sfumato ufficialmente Renato Sanches, la dirigenza di Via Aldo Rossi volge lo sguardo altrove. Sono tante le piste che segue Maldini, da calciatori giovani come Sarr, Onana, Onyedika, passando per profili più esperti come Fofana o Tameze.

L'ultima idea in casa Milan per rimpolpare il centrocampo potrebbe mandare su tutte le furie Claudio Lotito. I rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino Ivan Ilic, da tempo un obiettivo dei biancocelesti. Il serbo del Verona piace particolarmente sia al patron laziale che a Maurizio Sarri e i discorsi tra la società capitolina e l'Hellas vanno avanti da tempo. Il presidente dei gialloblù, Maurizio Setti, avrebbe infatti bloccato la sua cessione ad altre interessate, in attesa che i biancocelesti riescano a cedere Luis Alberto al Siviglia.

Tuttavia gli spagnoli hanno da poco ufficializzato l'arrivo di Isco e, secondo quanto riporta IlCorriereDelloSport, Setti avrebbe fissato come limite massimo la giornata di ferragosto. Dopo quella data il Verona sarà libero di accordarsi con altre squadre. Per questo motivo Maldini starebbe pensando al centrocampista classe 2001 e potrebbe scalzare la concorrenza dei capitolini. Non una trattativa semplice poiché i biancocelesti avrebbero sia un accordo con la società che con il calciatore per un quinquennale. Nelle ultime ore le indiscrezioni riportano che l'approdo di Ilic a Roma non dipenderebbe esclusivamente dall'uscita di Luis Alberto e che i biancocelesti vogliono portare a termine l'operazione, permanenza o addio del proprio numero 10. Ma se non si chiude prima di ferragosto si aprono spiragli importanti per i rossoneri.