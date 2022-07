Milan, Maldini verso l’Hellas Verona: prestito annuale con i gialloblù

Movimenti in uscita per il Milan, con Daniel Maldini possibile partente in prestito, in direzione Verona

Redazione Il Milanista

In casa Milan si guarda con molta attenzione al mercato e sono molte le situazioni da definire. Il focus principale è sui colpi in entrata, con i rossoneri che sperano di chiudere per De Ketelaere. La priorità del duo è un trequartista, un mediano e un difensore centrale per rispondere ai colpi delle rivali Scudetto che si sono rinforzate molto.

Non solo discorsi per il mercato in entrata per il Milan, perché c'è movimento anche in uscita dalle parti di Milanello, specialmente per quei giocatori non ancora pronti per fare la differenza con la maglia rossonera. Tra i vari profili a disposizione di Pioli c'è anche Daniel Maldini. Il figlio d'arte nell'ultima stagione ha trovato poco spazio. Nonostante la necessità di un trequartista che potesse fare la differenza, Pioli ha spesso optato per soluzioni alternative in quel ruolo (Kessié, Krunic). Nell'ultima stagione ha collezionato solo 8 presenze in campionato, alle quali si aggiunge un assaggio di Champions League per un totale di 20' e qualche apparizione in Coppa Italia.

I rossoneri puntano su di lui ma è un classe 2001 e deve ancora maturare. Per questo motivo, come riporta LaGazzettaDelloSport, Maldini Sr. e Massara stanno pensando di mandarlo a farsi le ossa in prestito. La destinazione più probabile è Verona, con l'Hellas che vorrebbe accoglierlo per una stagione in prestito. Gli scaglieri sono in pole per il giovane calciatore e l'operazione potrebbe essere definita nei prossimi giorni. I gialloblù hanno battuto la concorrenza delle altre interessate, tra cui lo Spezia. Secondo IlCorriereDelloSport si può arrivare alla chiusura della trattativa già in settimana. Il quotidiano romano però aggiunge dei dettagli sulla formula della trattativa. Maldini andrebbe al Verona in prestito con diritto di riscatto e il Milan avrebbe un controriscatto per riportarlo in rossonero. Il giocatore è pronto per cimentarsi con una realtà che gli garantirebbe più spazio.