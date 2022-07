Milan, incontro “freddo” per De Ketelaere: ecco cosa manca per chiudere

Strazianti telenovele e di colpi chiusi nel mercato rossonero soltanto uno, Divock Origi, per lo più a parametro zero. Il Milan non è ancora riuscito ad ingranare la marcia per chiudere la trattativa con il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Il trequartista belga è il primo nome sulla lista di Maldini e Massara ma l'intesa non è stata ancora trovata. Una sessione di mercato che procede a rilento mentre i giorni che separano da qui all'inizio del campionato sono sempre meno. Il viaggio del duo rossonero a Bruges non ha dato gli esiti sperati. Maldini e Massara pensavano non di tornare a Milano con il calciatore ma di riuscire a definire le cifre dell'accordo per convincere la dirigenza del club belga a dare il via libera per l'uscita di De Ketelaere. Secondo le ultime indiscrezioni si registrano segnali positivi ma vi è ancora una certa distanza tra richiesta e offerta.