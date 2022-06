Vuole andare via dalla Premier, Maldini fiuta l’affare: la situazione

L'ultima idea dei rossoneri può essere una pista concreta: il calciatore è in uscita e può essere un'occasione d'oro.

Redazione Il Milanista

Il Milan si è rassegnato all'idea di veder sfumare Sven Botman e potrebbe saltere anche l'affare Renato Sanches, verso Parigi. I rossoneri ancora sperano per il portoghese ma è molto difficile. Maldini e Massara però non si perdono d'animo e cercano soluzioni alternative per regalare a Stefano Pioli una rosa ancora più competitiva nella prossima stagione. L'ultimo profilo accostato al Diavolo è un nome che può far sognare i tifosi e l'affare ha più di un fattore per andare in porto.

Si è fatto largo nelle ultime ore il nome di Hakim Ziyech in orbita Milan. Il trequartista offensivo del Chelseanon si è ambientato a Londra e avrebbe più volte rivelato ai suoi compagni di voler proseguire altrove la sua carriera calcistica. I blues hanno sborsato 40 milioni di euro per portarlo a Londra nell'estate 2020 e convincere l'Ajax a cedere il giocatore. Un investimento importante che però non ha dato i frutti sperati. L'avventura del marocchino in Premier League non è stata esaltante e il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano da Stamford Bridge. Il Chelsea infatti avrebbe aperto alla sua cessione e molte squadre potrebbero interessarsi al talento purissimo del classe '93.

Tra le squadre interessate ci sarebbero anche i rossoneri. Secondo quanto riporta Nizaar Kinsella, giornalista di goal.com che segue da vicino i blues, il calciatore sarebbe stato offerto alla società meneghina tramite un intermediario. L'idea è quella di un'operazione con una formula simile a quella che ha portato al ritorno di Lukaku ai nerazzurri. Il calciatore potrebbe quindi partire in prestito oneroso al giusto prezzo. Ziyech gradisce molto i rossoneri come destinazione, l'unico ostacolo è rappresentato dall'ingaggio. L'ex Ajax percepisce circa 5 milioni di sterline a stagione (quasi 6 milioni di euro) e i rossoneri non possono garantirgli uno stipendio così corposo. Tuttavia ci sono delle soluzioni. Il marocchino può decidere di abbassarsi l'ingaggio e il Milan, qualora dovesse chiudere entro il 30 giugno, può sfruttare il decreto crescita.