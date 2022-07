Milan, Maldini è tornato dal blitz per De Ketelaere: “È ancora presto per…”

Maldini è appena sbarcato a Milano dopo l'incontro per De Ketelaere. Un blitz molto atteso, ma che ha detto la sua e Maldini lo ha confermato

Redazione Il Milanista

Quella di oggi era una missione troppo importante per poterla fallire. Sarebbe stato troppo doloroso dover tornare dal Belgio con una risposta negativa. Equiparabile ad un dolore fisico molto forte, questa sarebbe stata l'entità per tutti i tifosi rossoneri, ma non solo, anche per gli addetti ai lavori meneghini. Era una necessità (quasi) dovuta presentarsi con risposte positive dopo la delusione ancora cocente per l'esito della trattativa di Sven Botman. Insomma, o sarebbero arrivate buone notizie sul fronte De Ketelaere o gli ultras avrebbero perso la pazienza.

E per fortuna che le buone notizie sono arrivate. E a riportarlo è stato lo stesso direttore tecnico del Diavolo, Paolo Maldini, dal volo di ritorno in Italia. Ai microfoni ha rilasciato ottime sensazioni, che fanno ben sperare in vista dell'accordo definitivo. Intendiamoci, la chiusura del colpo è ancora lontana, ma l'ex bandiera meneghina è apparsa più che soddisfatta e fiduciosa dell'esito dell'incontro. Qui di seguito potrete trovare le sue parole in anteprima: "È andata piuttosto bene, conserviamo sempre la fiducia della chiusura dell'affare, anche se in realtà è ancora presto. Noi ci proviamo, daremo tutto e vedremo quale sarà il risultato finale".

Dopo queste dichiarazioni al miele, i casciavit saranno sicuramente molto felici, ma soprattutto stanotte potranno dormire sonni tranquilli. Il tanto temuto confronto a tu per tu in casa del nemico è andato non nel migliore dei modi - anche perché, se fosse stato così, la trattativa si sarebbe chiusa e si starebbe parlando delle visite mediche di De Ketelaere -, ma in ogni caso fa ben sperare. Le speranze sono di vederlo dialogare a meraviglia con la stella più luminosa, Rafael Leao e l'espertissimo e campione del mondo Olivier Giroud o la scommessa dell'estate, Divock Origi e dominare le difese avversarie. "Cross di Leao, torre di Giroud e destro vincente rasente all'angolino di Charles De Ketelaere. Il Milan è in vantaggio nel derby della Madonnina": il sogno di tutto il mondo rossonero.