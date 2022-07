Milan, Maldini ha pronta l’alternativa se salta Renato Sanches: i dettagli

La dirigenza rossonera continua a sperare in un "Sì" di Renato Sanches ma ha già in mente un'alternativa qualora saltasse l'affare col Lille

Redazione Il Milanista

Il Milan deve ancora rimpiazzare Frank Kessié, svincolatosi a parametro zero e nuovo giocatore del Barcellona. Nei piani di Maldini e Massara l'indiziato numero uno per sostituire l'ivoriano è sempre stato Renato Sanches. Il centrocampista del Lille è l'oggetto dei desideri sia dei rossoneri che del PSG. I parigini si sono inseriti nell'affare e hanno allontanato le possibilità di vedere il portoghese a San Siro. Da Parigi però non risultano ancora offerte ufficiali recapitate al Lille e la trattativa tra le parti sembra essere in una fase di stallo. Situazione che riaccende le speranze della dirigenza rossonera di arrivare all'erede preferito di Kessié.

Il Milan però vuole evitare di girare il sequel dell'affare Botman e ritrovarsi con un pugno di mosche senza avere già in mente un'alternativa. Ecco che Maldini ha già in mente il piano B. Si tratta di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa classe 1998. Il suo contratto scade nel 2023 e avrebbe già fatto sapere ai villans la sua volontà di non voler rinnovare con gli inglesi. Per il club questa sarebbe l'ultima occasione - insieme alla finestra di mercato invernale - per poterlo cedere. Può essere una grande occasione per il Milan che lo sta monitorando.

Il mediano scuola Manchester City è migliorato molto dall'arrivo di un esperto in quel ruolo come Steven Gerrard sulla panchina dell'Aston Villa e ha chiuso un'ottima stagione: 34 presenze in Premier League, arricchite da 2 gol e 3 assist, per un totale di 2.722 minuti giocati. Un rendimento costante che gli ha permesso di conquistarsi un posto nella nazionale brasiliana. È un mediano puro, per caratteristiche si adatterebbe perfettamente al sistema tattico di Stefano Pioli. Giocatore abile sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco, aspetto del gioco in cui è fortemente migliorato. Le cifre richieste dai villans sarebbero superiori a quelle richieste dal Lille per Sanches. Gli inglesi vorrebbero incassare una cifra vicina ai 3o milioni di euro. Il Milan può tentare di abbassare i costi vista la scadenza del contratto del brasiliano.