Qui Milanello – Anti-vigilia con allenamento mattutino per i rossoneri

Il Milan scenderà in campo tra pochi minuti per l'unico allenamento di giornata in vista della partita di domenica sera

Redazione Il Milanista

La formazione rossonera allenata da Stefano Pioli scenderà in campo per l'allenamento odierno tra pochi minuti. Di seguito vi riportiamo il comunicato del Milan sugli allenamenti di ieri e oggi.

L'allenamento di ieri per il Milan

“GIOVEDI' 5 MAGGIO: Colazione a Milanello per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan di scena a Verona domenica 8 maggio alle 20.45. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema eseguiti nella porzione dietro le porte. Terminata la prima fase, la squadra ha disputato una partitella di allenamento - due tempi da 30 minuti - contro la formazione Primavera”.

L'allenamento di oggi

“VENERDÌ 6 MAGGIO: Il programma di domani prevede un allenamento al mattino”. Questo il comunicato del Milan in merito agli allenamenti dei rossoneri.

Le regole che i tifosi dovranno seguire in vista dell'Hellas Verona

“Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

1. Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

2. Munirsi di un valido documento di identità

3. Munirsi di un valido biglietto per la partita

4. Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

5. Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

6. Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

7. Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all'ingresso e all'uscita dallo stadio

8. Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo”. Queste le regole che ogni tifoso dovrà rispettare a Verona.