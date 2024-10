Tuttosport: il Milan e Maignan pronti a prolungare, contratto da 5 milioni

Con il mercato ormai alle spalle, l'obiettivo della dirigenza rossonera è quella di blindare i giocatori più importanti che nel breve periodo andranno in scadenza contrattuale. Tra i calciatori da blindare spiccano i nomi di Theo Hernandez, Gabbia e Mike Maignan.

Proprio quest'ultimo stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport sarebbero ad uno stadio avanzato per il rinnovo. Scrive infatti questa mattina il quotidiano che le parti sarebbero vicine ad un accordo che porterebbe il portiere francese a legarsi al Milan per ulteriori 4 anni a 5 milioni di euro a stagione. Il francese è un vero e proprio leader ed in ogni gara dimostra le sue estreme qualità, che ad oggi sono indiscutibili.