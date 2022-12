Milan, Maignan e Origi: ecco i tempi di recupero secondo Sky

Arrivano finalmente aggiornamenti sugli infortunati del Milan, Mike Maignan e Divock Origi. Dopo i controlli fa il punto sui tempi di recupero l’inviato di Sky Peppe Di Stefano, è una notizia dell’ultim’ora: “Maignan ha ancora problemi al polpaccio, il ragazzo continua a sentire male, al momento non può allenarsi per giocare e non ha completato la sua guarigione. Ulteriore valutazione tra 14 giorni, questi i tempi, salta quindi almeno la Salernitana. Non è una ricaduta, è un processo di guarigione non completato. Tra 14 giorni sarà fatta una nuova valutazione.