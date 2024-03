Milan, l’obiettivo è blindare Maignan: la richiesta di Mike è da top player

Il Milan studia i prossimo colpi di mercato verso la sessione estiva, ma analizza da vicino anche le prestazioni dei propri ragazzi per capire quali meritino un prolungamento con adeguamento. Tra i giocatori che continuano a stupire la dirigenza rossonera spunta il nome di Mike Maignan . Il portierone francese è uno dei pilastri dell'era Pioli ed è diventato ormai anche il titolare inamovibile della nazionale francese.

Mike ha un contratto che lo lega ai meneghini fino al 2026 e ad oggi percepisce circa 2.5 milioni di euro netti a stagione. L'obiettivo della società di Via Aldo Rossi è quello di prolungargli il contratto, con tanto di aumento salariale. Il procuratore del francese chiede circa 6 milioni di euro a stagione, mentre il Milan è fermo a 4.5. La sensazione però è che le due parti possano venirsi incontro, anche perché il pressing di Bayern e PSG spaventano e non poco il mondo rossonero.

