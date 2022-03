Milan: Il trucco di Maignan sulla rete di Kalulu fa impazzire il web

Uno dei protagonisti indiscussi della gara di ieri sera fra il Milan e l' Empoli è l'estremo difensore rossonero, Mike Maignan.

Redazione Il Milanista

La svista con la Salernitana dimenticata, da quel momento Mike Maignan non ha sbagliato più niente, anzi. ll portiere del Milan è stato protagonista assoluto ieri sera a San Siro nella vittoria sugli emiliani. La sua parata allo scadere è stata prodigiosa, lo stesso Andreazzoli è stato costretto quasi ad applaudire la prodezza dell’estremo difensore francese ma non è stata l’unica mossa decisiva in partita del francese.

Durante il calcio di punizione da dove è nata la respinta del gol partita di Kalulu, il portiere rossonero Maignan era posizionato sulla linea di metà campo (sulla traiettoria di tiro) gesticolando e dando indicazioni ai compagni di squadra.

Ma come mai questa trucco inusuale in un partita di calcio? Maignan ha agito così per disturbare la visuale del collega Vicario e infastidirlo. Alla fine lo schema, deciso con l’allenatore Stefano Pioli, ha portato fortuna perchè su quell’azione la squadra rossonera è riuscita a segnare la rete decisiva.

Sui social Maignan viene idolatrato: “Vi è mai capitato di voler bene a un calciatore dopo pochi mesi come accade con Maignan? Per me è come se fosse il nostro portiere da anni” o anche: “Un pazzo, ma uno di quei pazzi che ci piace tanto” oppure: “Vedere Mike mi provoca piacere fisico”.

C’è chi scrive: “Contento della prestazione di Maignan per il semplice motivo che dopo la prestazione dell’ex 99 tutti i franchi tiratori erano pronti in caso di errori di Mike” e infine: “Non finiremo mai di ringraziare Donnarumma e Mino per essere andati via e lasciato che arrivasse Maignan molto più tecnico e bravo di lui”.