Il Milan svela la nuova maglia: vediamo il messaggio per i tifosi

Finalmente conosceremo la nuova maglia del Milan, quella con lo Scudetto sul petto. Il comunicato ufficiale del club rivolto a tutti i tifosi.

Redazione Il Milanista

Finalmente conosceremo la nuova maglia del Milan, quella con lo Scudetto sul petto. Il comunicato ufficiale del club rivolto a tutti i tifosi.

Lunedì sarà inoltre il momento per conoscere la nuova maglia, che tornerà ad avere lo Scudetto sul petto, dopo 11 anni. Verrà svelata al mondo ma nel frattempo – come riporta il sito ufficiale – “da oggi e fino alle 9:00 CEST di lunedì 4 luglio la nuova maglia dei Campioni di Italia sarà disponibile in preorder. Preordinala subito e se sarai tra i primi 500 a farlo potrai ricevere un’ulteriore sorpresa. Mostra a tutti quanti That Milan Touch.”.

Nel frattempo Maldini e Massara , freschi di rinnovo contrattuale, sono impegnati su diversi fronti. A partire dal capitolo rinnovi: il Milan punta a blindare i propri gioielli, per evitare situazioni scomode come quella di Franck Kessie e Donnarumma. La dirigenza rossonera quindi, farà carte false per strappare a Rafael Leao un prolungamento contrattuale, ovviamente con cifre più che raddoppiate.

Inoltre Massara dovrà rinforzare il gruppo di Stefano Pioli, regalando al mister nuovi innesti pronti da subito a fare la differenza. Molti sono i nomi che circolano in orbita rossonera. Il sogno è senza dubbio Marco Asensio, in rottura con i Blancos. Un altro nome accostato ai diavoli è quello di Ziyech, talento cristallino del Chelsea.

Discorso più complesso per quanto riguarda il centrocampo, con Renato Sanches che preferirebbe restare in Francia e ritrovare Ocampos. Bisognerà quindi vedere come intenderà muoversi il Milan sul mercato, per rimpiazzare un calciatore fondamentale nelle gerarchie come lo era l'ivoriano.